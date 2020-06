LIVE Real Sociedad-Real Madrid, Liga 2020 in DIRETTA: le Merengues cercano l’aggancio al Barcellona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.40: All’andata è finita per 3-1 in favore del Real Madrid. Vantaggio iniziale degli ospiti con Willian Josè, poi tris firmato da Benzema, Valverde e Modric.

21.36: Tantissime le assenze in casa Real Madrid. Non saranno della partita Isco, Jovic, Nacho, Lucas Vazquez e Reinier. Nella Sociedad mancherà l’ex Illarramendi.

21.30: Il bilancio degli ultimi dieci precedenti è in favore del Madrid con 7 vittorie e tre sconfitte, ma nell’ultima sfida, disputata nel mese di Febbraio nei quarti di finale di Copa del Rey, furono i baschi ad avere la meglio per 4-3 al Bernabeu.

21.15: Le formazioni ufficiali della sfida:

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Isak, Le Normand, Llorente, Merino, Monreal, Odegaard, Oyarzabal, Portu, Zubeldia

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, Rodriguez, Vinicius, Benzema

21.09: Sfida che può valere molto anche per la Real Sociedad, che si trova in piena lotta per l’Europa League e che può anche sognare la Champions League, visto che la distanza dal Siviglia quarto è solo di cinque punti.

21.05: E’ un match davvero importantissimo per la squadra di Zidane, che ha la grande possibilità di agganciare in vetta alla classifica il Barcellona, fermato sullo 0-0 dal Siviglia.

21.00: Cominciamo la nostra diretta di Real Sociedad-Real Madrid

Probabili formazioni Real Sociedad-Real Madrid – Calendario e orari Liga di oggi (domenica 21 giugno)

Un saluto amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Socieda-Real Madrid, partita valevole per la 30ma giornata della Liga 2019-2020. Un match fondamentale per le Merengues, che possono agganciare in vetta alla classifica il Barcellona, fermato sul pari da Siviglia.

La squadra di Zidane è reduce da un perentorio 3-0 casalingo contro il Valencia, dove si è messo in luce uno strepitoso Karim Benzema, autore di una doppietta (il secondo gol è un capolavoro). Il Real Madrid ha vinto anche alla prima dopo la ripresa (3-1 contro l’Eibar), ma non sarà facile in casa del Real Sociedad, che cerca punti per consolidare la posizione nella lotta all’Europa League, sognando anche la Champions League, che con un successo sarebbe lontano solo tre punti. Sociedad, però, che ha fatto male al ritorno in campo con un brutto pari casalingo contro l’Osasuna e la sconfitta con l’Alaves.

La sfida Real Sociedad-Real Madrid, valevole per il 30° turno di Liga, comincerà alle ore 22.0. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un momento della sfida che può valere l’aggancio alla vetta del Real Madrid. Buon divertimento!

