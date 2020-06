Liga 2020: Getafe-Real Sociedad 2-1, una doppietta di Mata decide il match al Coliseum Alfonso Perez

Termina 2-1 al Coliseum Alfonso Perez la sfida tra Getafe e Real Sociedad, valida per il 32° turno della Liga spagnola 2019-2020 di calcio. I padroni di casa si sono imposti grazie a una doppietta di Jaime Mata, che ha realizzato al 20′ su calcio di rigore e all’83’, rendendo vana la rete di Januzaj al 55′. Con questo risultato la formazione allenata da Bordalas è in quinta posizione a sole due lunghezze dalla quarta del Siviglia, mentre la Real Sociedad è in settima piazza (47 punti).

4-4-2 per il Getafe con Duro e Mata coppia d’attacco. Hanno risposto gli ospiti con un 3-4-2-1 ermetico: unico riferimento offensivo rappresentato da Isak. Gli uomini di Bordalas hanno impresso un ritmo importante al confronto e la via della rete viene trovata da Mata, freddo a realizzare dagli undici metri. I padroni di casa hanno avuto il demerito di non chiudere la partita, lasciando quindi la chance ai rivali di rimanere in partita. Puntale, infatti, la marcatura al 55′ di Januzaj. Le gerarchie però alla lunga vengono ristabilite ed è stato il citato Mata a regalare tre punti fondamentali nella lotta per la zona europea.

Foto: LaPresse