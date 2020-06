Lecce-Sampdoria, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Appena passato il turno numero 28, la Serie A di calcio 2020 prosegue senza sosta con la giornata numero 29, che tra le altre sfide propone lo scontro salvezza tra Lecce e Sampdoria, opponendo due formazioni a caccia di punti, distanti appena una lunghezza, e con i salentini in zona rossa della classifica, mancando la vittoria addirittura dallo scorso 15 febbraio.

Il match si svolgerà dunque mercoledì primo luglio 2020, a partire dalle ore 21.45, e sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento DAZN, ma anche in tv, attraverso il canale DAZN1 di Sky Sport, numero 209 del bouquet, mentre non mancherà la DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

Mercoledì 1 luglio

Ore 21.45: Lecce – Sampdoria

Diretta tv – DAZN1

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: LaPresse