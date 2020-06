Il direttore sanitario su Zanardi: “Sentita la famiglia, sospendiamo la lettura quotidiana dei bollettini”

Continua la lotta per la vita di Alex Zanardi. Il campione italiano del Motorsport e di handbike, ricoverato presso la terapia intensiva del Policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena, è tenuto sotto stretta osservazione dell’equipe medica che, attraverso il bollettino odierno, ha confermato sostanzialmente l’esito di quanto già era emerso ieri: necessario attendere almeno una decina di giorni prima di poter far uscire il paziente dal coma farmacologico indotto e procedere a una più accurata valutazione della situazione.

Il quadro neurologico, dunque, è quello che preoccupa maggiormente. La vera novità è quella che non vi saranno ulteriori bollettini quotidiani dopo che i medici si sono consultati con la famiglia, precisando che solo in caso di variazioni significative si offriranno informazioni dettagliate. Come precisato dal direttore sanitario Roberto Gusinu, intervistato da Sky Sport: “È un periodo in cui abbiamo affrontato la fase emozionale, ora passiamo alla fase della razionalizzazione, sentita la famiglia riteniamo opportuno se non ci sono variazioni importanti sospendere la lettura quotidiana dei bollettini. È stata confermata la scelta di mantenere in sedazione il signor Zanardi per dargli tempo di recuperare più possibile, si mantengono stabili tutti i parametri ma resta grave il quadro neurologico“.

Foto: LaPresse