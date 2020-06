I medici sulle condizioni di Alex Zanardi: “Si andrà avanti per altri 10-15 giorni, nessuno pensa di interrompere le terapie”

In lotta per rimanere in vita e regalare a tutti un sorriso. Restano stabili le condizioni di Alex Zanardi, dopo aver trascorso la quarta notte presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico di Siena. Il campione nostrano, vittima di un bruttissimo incidente venerdì 19 giugno, quando ha perso il controllo dell’handbike schiantandosi contro un camion, permane nel medesimo stato. Le condizioni del 53enne, soprattutto dal punto di vista neurologico, rimangono gravi e su questo fronte ha fatto chiarezza Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia del “Santa Maria alle Scotte”.

Oliveri, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto capire che non si può far altro che aspettare: “La storia sarà lunga, si andrà avanti così per altri 10-15 giorni, poi vedremo. Non sappiamo quanto del coma sia dovuto ai farmaci e quanto alle sue condizioni neurologiche. C’è un danno primario al momento del trauma e un danno secondario che sono le conseguenze e queste si possono prolungare per 10-15 giorni e sono fondamentali. Nessuno pensa di interrompere terapie fondamentali in questo momento“, le sue parole. Alle 12.00 c’è attesa per il bollettino medico, che darà ancor più dettagli sulle condizioni di Zanardi.

Foto: LaPresse