Zanardi, i medici: “Le condizioni neurologiche restano gravi, non saranno diramati altri bollettini in assenza di sviluppi significativi”

Non ci sono novità sostanziali dal bollettino medico sulle condizioni di Alex Zanardi, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Il pilota e campione paralimpico, infatti, versa sempre in condizioni gravi dal punto di vista neurologico, mentre sono stazionari i parametri cardio-circolatori.

Come viene riferito nel testo del bollettino citato: “Il paziente a distanza di circa 24 ore dall’operazione presenta condizioni cliniche stazionarie ed un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave. Alex Zanardi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove resta sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi“.

Loading...

Loading...

Non muta quindi la situazione di Alex, ricoverato presso la struttura ospedaliera dalla serata del 19 giugno, in seguito a un incidente molto grave su handbike: un crash violento contro un camion.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse