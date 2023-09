LIVE Bob a 4, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Francesco Friedrich trova il quarto oro, Baumgartner quindicesimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Olimpiade del bob finisce qui, grazie per averci seguito.

5.08 In casa Italia da sottolineare la quindicesima piazza di Patrick Baumgartner, eccezionale nell’ultima discesa, con addirittura il quarto crono complessivo.

5.06 Il teutonico chiude in 3:54.30 superando di 37 centesimi il connazionale Johannes Lochner e di 79 centesimi il canadese Justin Kripps, completano la top-5 Christoph Hafer (Germania) ed Oskars Kibermanis (Lettonia).

5.05 Non sbaglia Francesco Friedrich: medaglia d’oro! Quarta in due edizioni tra PyeongChang e Pechino, doppia doppietta tra bob a 2 e bob a 4.

5.03 Argento sicuro per Lochner che non sbaglia e chiude in 3:54.67. Servirà un grave errore di Friedrich per l’oro.

5.01 Ora la sfida per la medaglia d’oro: prima Johannes Lochner, poi Francesco Friedrich.

4.59 Soli sei centesimi bastano a Justin Kripps che beffa Hafer e agguanta la medaglia di bronzo, non sarà tripletta tedesca.

4.57 Hafer non sbaglia e va in testa con 12 centesimi su Kibermanis. Ora Kripps ha soli 8 centesimi da gestire.

4.55 Gran discesa per il lettone Kibermanis che mette pressione ai rivali. Ora il teutonico Hafer con un margine esiguo: centrare il podio significherebbe trovare una clamorosa tripletta tedesca.

4.52 Vola in testa il britannico Brad Hall, ora la battaglia per il podio: in tre per il bronzo. Tocca ad Oskars Kibermanis.

4.49 Due russi davanti: al comando Gaitiukevich. Da sottolineare che Baumgartner ad ora conserva il miglior tempo di run.

4.47 Nuovo leader il russo Maxim Andrianov, 44 centesimi di margine su Spring. Ora i migliori sette.

4.45 Perde diverse posizioni l’austriaco Maier che scende in quarta piazza.

4.43 Il canadese Spring va davanti e si assicura la top-10 in 3:56.99.

4.41 Lo statunitense Church è al comando con solamente un centesimo di margine su Vogt. Ora i migliori dieci.

4.39 Si ampliano i distacchi: lo svizzero Vogt è in testa con oltre mezzo secondo di vantaggio sui rivali.

4.37 Il rumeno Tentea vola al comando assieme allo statunitense Delduca, pari merito.

4.36 E invece sbaglia clamorosamente Heinrich e scende in ultima piazza. Patrick Baumgartner centra ufficialmente la top-15!

4.35 Ora è la volta del francese Heinrich.

4.34 Soli cinque centesimi e Delduca passa avanti a Baumgartner. Difficile recuperare altre posizioni, dovrebbe essere sedicesimo.

4.33 È la volta dello statunitense Delduca, con 21 centesimi di margine su Baumgartner.

4.32 Perde due posizioni Li, ne guadagna una Baumgartner: la top-15 è vicinissima.

4.31 Ora tocca all’altro cinese Li, con dieci centesimi di vantaggio su Baumgartner.

4.30 27 centesimi di vantaggio sul cinese Sun.

4.29 Non sbaglia Baugmartner che trova la migliore delle quattro run proprio in chiusura. Prima posizione, sarà certamente diciassettesimo, si può sognare la top-15.

4.28 Adesso tocca al nostro Patrick Baumgartner: con l’azzurro Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti. Fondamentale la prima piazza per centrare almeno la 17ma posizione e provare a guadagnare qualcosa.

4.27 Perde una posizione il coreano Won: 5 centesimi di ritardo da Sun.

4.24 Tocca al coreano Won.

4.23 Prima piazza per il cinese Sun: 51 centesimi di vantaggio sull’attuale leader.

4.22 Ora è la volta del padrone di casa, il cinese Sun.

4.21 3:58.48 il crono totale per il brasliano Bindilatti che difficilmente si migliorerà: sarà ventesima piazza.

4.19 Si comincia: primo a scendere il brasiliano Edson Luques Bindilatti, attualmente ventesimo.

4.15 Tutto pronto a Yanqing: cinque minuti e prenderanno il via le ultime venti discese dei Giochi per il bob.

4.12 Gran battaglia per il bronzo: terzo virtuale il canadese Justin Kripps a 65 centesimi dalla vetta, ma seguono a 73 centesimi Christoph Hafer, che andrebbe a chiudere una clamorosa tripletta, e Oskars Kibermanis a 80 centesimi.

4.10 Andando a riepilogare la situazione nelle posizioni d’avanguardia, Francesco Friedrich è pronto al colpaccio: quattro ori in due edizioni olimpiche. Dovrà tenere d’occhio solamente il compagno di squadra Johannes Lochner, staccato di due decimi.

4.07 In casa Italia troviamo Patrick Baugmartner in diciassettesima posizione, mentre ha salutato i Giochi Mattia Variola, ventisettesimo dopo la terza discesa.

4.05 Ricordiamo infatti che accedono all’ultima discesa solamente i migliori venti equipaggi e che partiranno con la posizione inversa rispetto alla classifica. L’ultimo a scendere sarà il primo della graduatoria, Francesco Friedrich.

4.03 La startlist della quarta run del bob a 4:

1

BRA

BINDILATTI Edson Luques

2

CHN

SUN Kaizhi

3

KOR

WON Yunjong

4

ITA

BAUMGARTNER Patrick

5

CHN

LI Chunjian

6

USA

DELDUCA Frank

7

FRA

HEINRICH Romain

8

ROU

TENTEA Mihai Cristian

9

SUI

VOGT Michael

10

USA

CHURCH Hunter

11

CAN

SPRING Christopher

12

AUT

MAIER Benjamin

13

ROC

ANDRIANOV Maxim

14

ROC

GAITIUKEVICH Rostislav

15

GBR

HALL Brad

16

LAT

KIBERMANIS Oskars

17

GER

HAFER Christoph

18

CAN

KRIPPS Justin

19

GER

LOCHNER Johannes

20

GER

FRIEDRICH Francesco

4.01 Allo Yanqing National Sliding Centre si assegnano le medaglie e va a definirsi la classifica finale.

4.00 Tutto pronto per la quarta ed ultima run del bob a 4 alle Olimpiadi invernali di Pechino.

3.33: Tra meno di 50′ si terrà la quarta manche che assegnerà le medaglie. A tra poco

3.32: Questa la classifica dopo la terza manche con le prime 20 posizioni:

1 1 GER FRIEDRICH Francesco 3 2:55.17 0.00

2 2 GER LOCHNER Johannes 3 2:55.37 +0.20

3 3 CAN KRIPPS Justin 3 2:55.82 +0.65

4 4 GER HAFER Christoph 3 2:55.90 +0.73

5 5 LAT KIBERMANIS Oskars 3 2:55.97 +0.80

6 6 GBR HALL Brad 3 2:56.34 +1.17

7 7 ROC GAITIUKEVICH Rostislav 3 2:56.59 +1.42

8 8 ROC ANDRIANOV Maxim 3 2:57.15 +1.98

9 9 AUT MAIER Benjamin 3 2:57.39 +2.22

10 11 CAN SPRING Christopher 3 2:57.53 +2.36

11 13 USA CHURCH Hunter 3 2:57.57 +2.40

12 12 SUI VOGT Michael 3 2:57.63 +2.46

13 10 ROU TENTEA Mihai Cristian 3 2:57.72 +2.55

14 14 FRA HEINRICH Romain 3 2:58.11 +2.94

15 15 USA DELDUCA Frank 3 2:58.21 +3.04

16 16 CHN LI Chunjian 3 2:58.32 +3.15

17 19 ITA BAUMGARTNER Patrick 3 2:58.42 +3.25

18 18 KOR WON Yunjong 3 2:58.43 +3.26

19 17 CHN SUN Kaizhi 3 2:58.50 +3.33

20 20 BRA BINDILATTI Edson Luques 3 2:58.87 +3.70

3.30: Si chiude la terza manche con la prova dei giamaicani che, non senza qualche rischio, sono ultimi a 8″25 dalla testa

3.28: Si chiude l’avventura olimpica del secondo equipaggio azzurro, guidato da Variola. Sono 27mi

3.26: Il coreano Suk risale di una posizione con un ritardo di 4″79. Ora l’azzurro Variola

3.23: Ultimo posto provvisorio per l’olandese De Bruin che chiude a 4″38 dalla vetta

3.21: Niente rimonta per lo svizzero Friedli che accumula un ritardo di 4″12

3.20: Penultimo posto ma niente quarta manche per l’austriaco Treichl che conclude a 4″02 dalla testa, 22mo

3.17: Recupera una posizione il ceco Dvorak che chiude a 3″99 dalla testa ma non farà l’ultima manche

3.15: Resta dietro il canadese Austin che è ultimo a 4″10 da Friedrich

3.13: Perde tantissimo nel finale il brasiliano Bindilatti che è 20mo a 3″70 e vediamo se riuscirà a mantenere la posizione e disputare la quarta manche

3.11: Buona manche nonostante un errore nel finale per l’azzurro Baumgartner che risale al 17mo posto con un ritardo di 3″25. Ora il brasiliano Bindilatti

3.09: Riesce a recuperare una posizione il coreano Won che chiude a 3″26 dalla testa ed è 17mo. Ora l’azzurro Baumgartner

3.06: Ritardo di 3″33 per il cinese Sun che si inserisce al 17mo posto. Ora il coreano Won

3.04: Perde tanto nel finale il cinese Li che chiude con 3″15 di ritardo ed è ancora 16mo. Ora l’altro equipaggio cinese di Sun

3.02: Non riesce a scalare posizioni lo statunitense Delduca che è 15mo, ultimo a 3″04 dalla vetta. Ora il cinese Li

3.00: Ultimo posto per il francese Heinrich che chiude a 2″94 dalla testa. Ora lo statunitense Delduca

2.58: Bella prova dello statunitense Church che recupera ben due posizioni e chiude con un ritardo di 2″40, undicesimo. Ora il francese Heinrich

2.55: Tante imprecisioni per lo svizzero Vogt che comunque riesce a fare meglio di Tentea con un ritardo di 2″46. Ora lo statunitense Church

2.53: Guadagna una posizione l’equipaggio canadese di Sping che supera i rumeni con un ritardo di 2″36. Ora lo svizzero Vogt

2.51: Aumenta lo svantaggio del rumeno Tentea che chiude a 2″55 dalla testa, è decimo. Tocca ora al canadese Spring

2.49: Perde ancora, soprattutto nel finale, l’austriaco Maier che occupa l’ultima posizione provvisoria con un ritardo di 2″22. Ora il rumeno Tentea

2.46: E’ ottavo il russo Andrianov con il peggior tempo di manche: ritardo di 1″98. Ora l’austriaco Maier

2.45: Chiude con un ritardo di 1″42 il russo Gaitiukevich che perde tanto terreno nel finale. Ora il russo Andrianov

2.43: Il britannico Hall perde ulteriore terreno e si inserisce al sesto posto con 1″17 di ritardo. Ora Gaitiukevich

2.40: L’errore di Kibermanis che sbanda nel finale e chiude la sua prova con 80 centesimi di ritardo da Friedrich. Corsa al bronzo non ancora compromessa ma serve la quarta manche perfetta

2.38: Accorcia le distanze il tedesco Hafer nei confronti dei canadesi: ritardo di 73 centesimi. Ci sarà battaglia per il bronzo. Ora il lettone Kibermanis

2.35: Ritardo pesante, nonostante una rimonta nel finale, per il canadese Kripps che ha 65 centesimi di svantaggio sul tedesco, terzo posto. Ora Hafer

2.33: Aumenta sensibilmente il ritardo di Lochner nei confronti di Friedrich: sono 20 centesimi di ritardo. Problemi in partenza per l’equipaggio tedesco. Ora il canadese Kripps

2.32: Qualche problema in partenza e prima del traguardo per Friedrich che fa segnare il tempo di 58″17, suo miglior tempo. Totale di 2’55″17. Ora Lochner

2.29: Sarà proprio Friedrich ad aprire la terza manche. Alla quarta manche parteciperanno solo i migliori 20 equipaggi e la partenza sarà invertita dal 20mo al primo equipaggio

2.28: Alle loro spalle Justin Kripps, Christoph Hafer e Oskars Kibermanis si giocheranno la medaglia di bronzo. Il nostro Patrick Baumgartner, invece, è 19° e cercherà di rimanere nella top20 per disputare anche la quarta manche.

2.25: Il sogno di Francesco Friedrich sarà da guadagnare, dato che il suo connazionale Johannes Lochner è staccato di soli 3 centesimi e la lotta per il successo sarà campale.

2.22: L’equipaggio di Friedrich è al comando della classifica generale a metà prova e in caso di medaglia d’oro, realizzerebbe il bis della doppietta di PyeongChang. Oro nel bob a 2 e nel bob a 4 in due edizioni dei Giochi Olimpici consecutive, un risultato mai visto prima.

2.18: Questa la classifica dopo le prime due manche:

1 GER FRIEDRICH Francesco 1:57.00 0.00

2 GER LOCHNER Johannes 1:57.03 +0.03

3 CAN KRIPPS Justin 1:57.38 +0.38

4 GER HAFER Christoph 1:57.55 +0.55

5 LAT KIBERMANIS Oskars 1:57.56 +0.56

6 GBR HALL Brad 1:57.69 +0.69

7 ROC GAITIUKEVICH Rostislav 1:57.78 +0.78

8 ROC ANDRIANOV Maxim 1:58.12 +1.12

9 AUT MAIER Benjamin 1:58.22 +1.22

10 ROU TENTEA Mihai Cristian 1:58.42 +1.42

11 CAN SPRING Christopher 1:58.43 +1.43

12 SUI VOGT Michael 1:58.45 +1.45

13 USA CHURCH Hunter 1:58.61 +1.61

14 USA DELDUCA Frank 1:58.82 +1.82

14 FRA HEINRICH Romain 1:58.82 +1.82

16 CHN LI Chunjian 1:58.86 +1.86

17 CHN SUN Kaizhi 1:59.03 +2.03

18 KOR WON Yunjong 1:59.05 +2.05

19 ITA BAUMGARTNER Patrick 1:59.08 +2.08

20 BRA BINDILATTI Edson Luques 1:59.09 +2.09

21 CAN AUSTIN Taylor 1:59.48 +2.48

22 CZE DVORAK Dominik 1:59.51 +2.51

23 AUT TREICHL Markus 1:59.60 +2.60

24 SUI FRIEDLI Simon 1:59.72 +2.72

25 NED de BRUIN Ivo 1:59.92 +2.92

26 KOR SUK Youngjin 2:00.05 +3.05

27 ITA VARIOLA Mattia 2:00.58 +3.58

28 JAM STEPHENS Shanwayne 2:02.19 +5.19

2.14: Si riparte dalla classifica dopo le prime due manche che vede in testa il tedesco Friedrich e vicinissimo il compagno-rivale Lochner

2.10: Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live delle ultime due manche della gara di bob a 4 valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022

Il medagliere olimpico – La cronaca della seconda manche – Programma, orari e tv

Buona notte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime due manche della gara di bob a 4 valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Siamo pronti per assistere ai momenti clou della prova che andrà a concludere il programma degli sport da budello e che potrebbe consegnare il nome di Francesco Friedrich alla leggenda dello sport.

Il tedesco, infatti, è al comando della classifica generale a metà prova e in caso di medaglia d’oro, realizzerebbe il bis della doppietta di PyeongChang. Oro nel bob a 2 e nel bob a 4 in due edizioni dei Giochi Olimpici consecutive, un risultato mai visto prima.

Il sogno di Francesco Friedrich, tuttavia, sarà da guadagnare, dato che il suo connazionale Johannes Lochner è staccato di soli 3 centesimi e la lotta per il successo sarà campale. Alle loro spalle Justin Kripps, Christoph Hafer e Oskars Kibermanis si giocheranno la medaglia di bronzo. Il nostro Patrick Baumgartner, invece, è 19° e cercherà di rimanere nella top20 per disputare anche la quarta manche.

La terza manche della gara di bob a 4 scatterà alle ore 2.30 italiane, mentre la quarta e decisiva scatterà alle ore 4.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta delle due ultime discese per non perdere nemmeno un secondo della rincorsa di Francesco Friedrich verso la doppietta.

