Highlights Verona-Napoli 0-2: video, gol e sintesi. Milik e Lozano firmano il blitz al Bentegodi

HIGHLIGHTS VERONA-NAPOLI 0-2

Il Napoli si conferma in grande spolvero alla ripartenza della stagione e, dopo aver vinto la Coppa Italia, si aggiudica anche il primo match di campionato dopo la ripresa imponendosi per 2-0 sul campo di un ostico Hellas Verona. Per gli azzurri decidono i gol di Arkadiusz Milik al 38′ e di Hirving Lozano al 90′, anche se i padroni di casa veneti si sono resi pericolosi in più di un occasione senza riuscire a concretizzare. I partenopei, grazie a questo successo, restano al sesto posto in classifica avvicinandosi però a -3 dalla Roma e a -9 dal quarto posto dell’Atalanta con una partita giocata in più.

Foto: Lapresse