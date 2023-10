Verona-Napoli, su che canale vederla oggi pomeriggio? Sky o DAZN: calendario, programma, orario, streaming

Sempre meno ore all’inizio della nona giornata di Serie A. La massima serie italiana sta per ritornare dopo il lungo periodo di stop. A scendere in campo in questi giorni sono state le Nazionali sparse per il mondo e impegnate in varie competizioni. A partire da oggi invece, sarà il momento del campionato. Tante partite, almeno sulla carta, ricche di emozioni e in grado di regalare spettacolo. E concentriamoci maggiormente sulla gara che aprirà le danze in questo turno: stiamo parlando di Verona-Napoli.

Gli scaligeri apriranno le porte del Bentegodi agli azzurri campioni d’Italia in carica. La partita inizierà tra pochissime ore: alle ore 15.00 la formazione di Marco Baroni e quella di Rudi Garcia si fronteggeranno sul terreno di gioco dell’impianto veronese. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Attualmente il Verona si trova a quota 8 punti dopo otto giornate, e occupa il 16esimo posto. Passiamo al Napoli invece; l’avvio di stagione è stato ed è tutt’ora incerto. A dimostrarlo è il quinto posto in classifica, figlio di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Gli azzurri inoltre, vorranno risollevarsi dopo l’ultimo incontro: 1-3 in casa contro la Fiorentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Verona-Napoli, match valido per la 9a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-NAPOLI

VERONA 3-4-2-1: Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Suslov, Ngonge; Djuric. All. Baroni

NAPOLI 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

