Highlights Inter-Sassuolo 3-3: video e gol. Magnani beffa Conte, espulso Skriniar

HIGHLIGHTS INTER-SASSUOLO 3-3

Il Sassuolo è la “bestia nera” dell’Inter, non ci sono altri modi di definire la formazione emiliana che, va ricordato, non perde a San Siro dal lontano 2014. Si è capito subito che la squadra allenata da De Zerbi (che quest’anno ha pareggiato 2-2 anche in casa della Juventus) era in serata. Caputo dopo pochi minuti sblocca il punteggio al termine di una bella azione, dopodiché per mezzora succede poco e nulla. Ci pensa Boga con un intervento goffo in area di rigore a rimettere in partita i nerazzurri, facendo cadere Skriniar. Dal dischetto Lukaku non sbaglia e, anzi, nei minuti di recupero Biraghi porta avanti l’Inter. Sembra tutto in discesa, ma non sarà così. Prima Berardi riporta tutto in parità con un penalty, quindi negli ultimi cinque minuti succede di tutto. Prima Borja Valero segna il 3-2 su calcio piazzato. Candreva lo serve sul secondo palo, la difesa neroverde si addormenta e per lo spagnolo il gol è una formalità. Mister Conte chiede ai suoi di portare a casa i tre punti, ma a due giri di lancette dalla fine la retroguardia interista lascia Magnani libero di insaccare il 3-3 finale. Una doccia gelata che rischia di chiudere i sogni-Scudetto dei nerazzurri.

Loading...

Loading...

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse