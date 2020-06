Golf, PGA Tour 2020: protocollo sanitario più severo per ridurre il rischio di contagio

Diversi i contagi negli ultimi giorni nel PGA Tour di golf, e così l’organizzazione rafforza il protocollo sanitario per ridurre il rischio di contagio: secondo Rai Sport, a partire dal prossimo torneo, il Rocket Mortgage Classic, quarto evento post lockdown in programma nel prossimo fine settimana (2-5 luglio), tutti dovranno dimostrare la negatività al tampone prima di presentarsi sul green in Michigan.

Spiega il commissario Jay Monahan: “In precedenza giocatori e caddy potevano recarsi sul posto, sottoporsi al test ed esercitare un round di pratica prima del responso degli esami. Ora non sarà più possibile e questo rappresenta un leggero inasprimento del nostro protocollo. Il nostro obiettivo è quello di proteggere tutti gli addetti ai lavori“.

Cameron Champ, che si era ritirato dal Travelers Championship (terzo torneo dopo l’emergenza sanitaria, che si concluderà oggi con l’ultimo giro in programma) dopo essere risultato positivo al Covid-19, è stato sottoposto successivamente ad altri tre tamponi, risultati tutti negativi.

Foto: LaPresse