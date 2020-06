Giro d’Italia 2020: partecipanti sicuri, assenti e incerti. Vincenzo Nibali presente, incognita Simon Yates

Si avvicina sempre più la ripartenza del ciclismo internazionale dopo il lungo stop causa pandemia da Covid-19. L’attesa nel Bel Paese è ovviamente tutta per il Giro d’Italia: un’edizione particolare quella di quest’anno per la Corsa Rosa, visto il posizionamento in calendario (partenza il 3 ottobre). Non ci sarà una startlist di lusso: in tanti hanno infatti preferito puntare tutto sul Tour de France, o magari hanno scelto le Classiche del Nord (che si svolgeranno in contemporanea al Giro).

Annunciati alcuni dei partecipanti sicuri che si daranno battaglia per la Maglia Rosa. La sfida sembra essere la stessa vista nel 2019, con Richard Carapaz, campione uscente e passato al Team INEOS, che dovrà stare attento agli attacchi di Vincenzo Nibali, da quest’anno in maglia Trek-Segafredo. Possibili spauracchi saranno il danese Jakob Fuglsang (Astana) e, soprattutto, il giovane fenomeno Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step). In chiave tappe spazio ad un fenomeno del calibro di Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che ha già annunciato la sua presenza, come i velocisti Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) e Fernando Gaviria (UAE Emirates).

Incerta la presenza di Simon Yates. Il britannico della Mitchelton-SCOTT doveva essere al via della Corsa Rosa in Ungheria ma, dopo tutte le variazioni avvenute, potrebbe scegliere di giocarsi le proprie carte al Tour de France. Discorso simile quello per Elia Viviani (Cofidis): il campione d’Europa sarà infatti alla Grande Boucle e deciderà in futuro se provare a bissare anche con il Giro.

Alcuni corridori, come ad esempio il transalpino Romain Bardet, hanno ufficialmente deciso di disertare la Corsa Rosa, preferendone il Tour.

Partecipanti sicuri, incerti e assenti Giro d’Italia 2020

SICURI

Vincenzo Nibali

Remco Evenepoel

Richard Carapaz

Jakob Fuglsang

Peter Sagan

Fernando Gaviria

Dylan Groenewegen

INCERTI

Elia Viviani

Simon Yates

Sonny Colbrelli

ASSENTI

Chris Froome

Egan Bernal

Geraint Thomas

Romain Bardet

Thibaut Pinot

Primoz Roglic

Tom Dumoulin

Alejandro Valverde

Tadej Pogacar

