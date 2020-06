Giro d’Italia 2020: le regioni e province attraversate. Assenti Campania e Sardegna: la guida completa

Mancano poco più di tre mesi al Giro d’Italia 2020. L’emergenza sanitaria attuale ha obbligato l’UCI a rimodulare il calendario e di conseguenza le grandi gare a tappe. La Corsa Rosa andrà in scena da sabato 3 a domenica 25 ottobre. Il percorso ha subito delle modifiche rispetto a quello originario. Dopo la cancellazione della Grande Partenza da Budapest, gli organizzatori di RCS sono stati costretti ad aggiungere tre tappe in sostituzione di quelle ungheresi.

Si partirà dunque, e con ogni probabilità, con una cronometro individuale cittadina in quel di Palermo. Nel complesso si svolgeranno quattro frazioni in Sicilia: seguiranno infatti le tappe di Monreale-Agrigento, Enna-Etna (Piano Provenzano) e Catania-Villafranca Tirrena. Si arriverà poi sulla terra ferma e andranno ridefiniti i chilometraggi della Castrovillari-Matera, della Matera-Brindisi, San Salvo-Roccaraso, e Lanciano-Tortoreto Lido, prima di ritornare al percorso ideato lo scorso ottobre.

Ci sarà dunque la tappa di Cesenatico con i suoi 2400 metri di dislivello sul percorso della Nove Colli; una frazione veramente insidiosa. Medesimo discorso per la cronometro di Valdobbiadene. La prima grande battaglia per la rosa avverrà a Piancavallo. Dal Muro di Ragona, nella tappa di San Daniele del Friuli, al Monte Bondone e il Passo Durone in quella di Madonna di Campiglio, i big e il leader del momento si giocheranno il primo scontro diretto.

Sullo Stelvio arriverà la sentenza quasi definitiva, ma chi non vorrà farsi fregare dalla crono di Milano, dovrà dare nuovamente il massimo il penultimo giorno tra Colle dell’Agnello, Izoard, Monginevro e Sestriere. Attenzione peró alla prova contro il tempo conclusiva meneghina, perchè qualcuno dei big in classifica potrebbe lanciare l’attacco finale.

Di seguito, tappa per tappa, ecco tutte le regioni e le province che verranno attraversate dal Giro d’Italia 2020.

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2020 E LE REGIONI ATTRAVERSATE

3 ottobre, prima tappa: Palermo-Palermo (cronometro individuale, chilometraggio da definire)

Regioni: Sicilia

Province: Palermo

4 ottobre, seconda tappa: Monreale-Agrigento (136 km)

Regioni: Sicilia

Province: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Agrigento

5 ottobre, terza tappa: Enna-Etna (Piano Provenzano, 150 km)

Regioni: Sicilia

Province: Enna, Catania

6 ottobre, quarta tappa: Catania-Villafranca Tirrena (138 km)

Regioni: Sicilia

Province: Catania, Messina

7 ottobre, quinta tappa: Mileto-Camigliatello Silano (223 km)

Regioni: Calabria

Province: Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza

8 ottobre, sesta tappa: Castrovillari-Matera (chilometraggio da definire)

Regioni: Calabria, Basilicata

Province: Cosenza, Matera

9 ottobre, settima tappa: Matera-Brindisi (chilometraggio da definire)

Regioni: Basilicata, Puglia

Province: Matera, Taranto, Brindisi

10 ottobre, ottava tappa: Giovinazzo-Vieste (198 km)

Regioni: Puglia

Province: Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia

11 ottobre, nona tappa: San Salvo-Roccaraso (chilometraggio da definire)

Regioni: Abruzzo, Molise

Province: Chieti, Campobasso, Isernia, L’Aquila

12 ottobre, giorno di riposo

13 ottobre, decima tappa: Lanciano-Tortoreto Lido (chilometraggio da definire)

Regioni: Abruzzo

Province: Chieti, Pescara, Teramo

14 ottobre, undicesima tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini (181 km)

Regioni: Marche, Emilia Romagna

Province: Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino, Rimini

15 ottobre, dodicesima tappa: Cesenatico-Cesenatico (205 km)

Regioni: Emilia Romagna

Province: Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino, Rimini, Forlì-Cesena

16 ottobre, tredicesima tappa: Cervia-Monselice (190 km)

Regioni: Emilia Romagna, Veneto

Province: Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova

17 ottobre, quattordicesima tappa: Conegliano-Valdobbiadene (33 km, cronometro individuale)

Regioni: Veneto

Province: Treviso

18 ottobre, quindicesima tappa: Rivolto-Piancavallo (183 km)

Regioni: Friuli Venezia Giulia

Province: Udine, Pordenone, Udine, Pordenone

19 ottobre, giorno di riposo

20 ottobre, sedicesima tappa: Udine-San Daniele del Friuli (228 km)

Regioni: Friuli Venezia Giulia

Province: Udine

21 ottobre, diciassettesima tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio (202 km)

Regioni: Veneto, Trentino

Province: Vicenza, Trento

22 ottobre, diciottesima tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano (209 km)

Regioni: Trentino, Lombardia

Province: Trento, Bolzano, Sondrio

23 ottobre, diciannovesima tappa: Morbegno-Asti (251 km)

Regioni: Lombardia, Piemonte

Province: Sondrio, Como, Varese, Milano, Pavia, Alessandria, Asti

24 ottobre, ventesima tappa: Alba-Sestriere (200 km)

Nazioni: Italia, Francia

Regioni italiane: Piemonte

Province italiane: Cuneo, Torino

25 ottobre, ventunesima tappa: Cernusco sul Naviglio-Milano (16,5 km, cronometro individuale)

Regioni: Lombardia

Province: Milano

