F1, Sky Sport rinnova i diritti televisivi fino al 2022

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, adesso è giunta anche l’ufficialità: Sky Sport ha rinnovato i diritti televisivi per la F1 in Italia fino al 2022. Il contratto era in scadenza al termine del 2020 ma, considerando i notevoli ascolti delle ultime stagioni, la pay TV satellitare, seguendo l’esempio dei cugini tedeschi, ha deciso di prolungare l’accordo per altri due anni.

Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport, ha così commentato la notizia: “Siamo felici di restare un punto di riferimento per tutti gli appassionati dei motori. Abbiamo attraversato un momento di emergenza sanitaria con la dovuta preoccupazione ma sempre guardando al futuro con ottimismo. Sky conferma di credere nella Formula 1, uno dei pilastri della nostra offerta sport, che vogliamo continuare a valorizzare e a raccontare con la passione di sempre, per amore della velocità e dei motori. Per tutti i tifosi saranno ancora tante le sfide in pista da seguire insieme con la qualità di Sky, con un canale dedicato che va ben oltre la singola gara, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi e grandi imprese, spero anche colorate di rosso Ferrari”.

