F1, Sebastian Vettel: “Sappiamo i valori espressi nei test, ma non partiamo sconfitti in Austria”

Il tedesco Sebastian Vettel è pronto per iniziare la sua ultima avventura in Ferrari. Il Mondiale 2020 di F1 sta per partire e il circuito del Red Bull Ring (Austria) sarà teatro di grandi sfide.

I test, tenutisi a Barcellona (Spagna), non sono stati esaltanti per la SF1000: la velocità della monoposto non è stata all’altezza della situazione e i riscontri avuti non hanno di certo alimentato l’ottimismo. Pertanto, la sensazione è che la Rossa, in vista di questo prima uscita, si presenti come la terza forza del campionato, alle spalle della Mercedes e della Red Bull. A chiarire questi aspetti è stato proprio Seb, nelle dichiarazioni raccolte sul sito della Ferrari, in presentazione del fine settimana austriaco: “Non è un mistero che siamo tutti estremamente desiderosi di tornare in pista perché ormai è davvero tanto che siamo fermi. All’inizio abbiamo fatto tesoro della pausa, dal momento che di solito siamo sempre in giro per il mondo e abbiamo poco tempo per le nostre famiglie e per gli amici, ma è giunta l’ora di tornare in pista. Sono pronto a dare il massimo, anche se non sarà lo stesso senza i tifosi a sostenerci. La pista austriaca è come una giostra che gira velocissima, ma a me piace molto, anche perché si gareggia in altura e io amo la montagna“, le parole del teutonico.

E sui valori in pista: “Dobbiamo essere realisti pensando a quelli che sono i valori in campo espressi dai test, ma non per questo partiamo sconfitti. Sarà particolare anche il fatto di disputare due gare di fila qui: questo significa che la settimana seguente avremo moltissimi dati in più sui quali fare affidamento. Il primo weekend sarà chiave in funzione del secondo“.

Foto: LaPresse