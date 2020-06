F1 orari e tv: calendario GP Austria 2020. Dirette, differite, streaming TV8 e Sky

Da Spielberg scatta il Mondiale di F1 2020! Dopo tanta attesa finalmente si accendono i motori in Austria per il primo atto del campionato. Tra i sali e scendi del tracciato di proprietà della Red Bull si tiene il primo degli otto appuntamenti che sono stati al momento resi noti.

A Zeltweg, il nome che in passato aveva questo impianto, riparte la sfida alle Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas. Ferrari e Red Bull sono pronte ad attaccare dalla prima corsa in un tracciato che nel 2019 regalò una bellissima lotta tra il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull).

Loading...

Loading...

Venerdì 3 luglio l’attività in pista inizierà con due sessioni di prove libere. Come consuetudine per le prove del Vecchio Continente, il primo turno di prove partirà alle 11.00, mentre la FP2 è prevista per le 15.00. Sabato 4 luglio le ultime libere si svolgeranno dalle 12.00 alle 13.00, mentre la lotta per la pole si terrà dalle 15.00 alle 16.00. Come da oltre un anno a questa parte il GP d’Austria 2020 prenderà il via alle 15.10 di domenica 5.

Sky Sport F1 HD ha l’esclusiva per tutte le sessioni. Oltre al canale 207, Sky Sport 1 (201) vi trasmetterà la diretta della corsa. TV8 proporrà la replica integrale delle qualifiche di sabato e della competizione di domenica. Sul canale numero 8 del digitale terrestre o sul 121 di Sky si potrà dunque assistere alle repliche integrali del primo round del Mondiale di F1.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2020 – F1

Venerdì 13 marzo

ore 11.00-12.30 Prove libere 1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 14 marzo

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00-16.00 Qualifiche – differita su TV8 dalle ore 18.00

Domenica 15 marzo

ore 15.10 Gran Premio d’Austria – differita su TV8 dalle ore 18.00

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI