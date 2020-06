F1, Lewis Hamilton scende in piazza a Londra: volto coperto e cartello “Black Lives Matter”. Manifestazione anti-razzismo

Lewis Hamilton è sceso in piazza a Londra insieme a diversi manifestanti, indossava una maglietta nera con la scritta “Black is a vibe” e teneva in mano un cartello riportante il messaggio “Black Lives Matter”. Il sei volte Campione del Mondo di F1 ha più volte manifestato la sua vicinanza alla lotta contro il razzismo e ogni discriminazione, ha seguito da vicino la vicenda relativa alla morte di George Floyd ucciso da un poliziotto negli USA e oggi a volto coperto ha manifestato nella capitale britannica.

L’alfiere della Mercedes, tra due settimane atteso dall’esordio nel Mondiale F1 2020 (3-5 luglio col GP d’Austria), ha postato alcune foto nelle storie di Instagram e ha poi scritto un messaggio: “Il vostro silenzio è ancora assordante. Nel vostro silenzio potete anche essere persone che non sono razziste, ma abbiamo bisogno che tutti dimostrino di essere contrari al razzismo. Parlate per aiutarci a diffondere e a rendere consapevoli le persone delle ingiustizie e dei pregiudizi che i neri e le persone di colore affrontano quotidianamente, e che affrontano da centinaia di anni. Non possiamo tacere oggi. Abbiamo bisogno della vostra voce. Abbiamo bisogno che voi usciate dalla vostra comfort-zone e che prendiate posizione. Incoraggiate la vostra famiglia, i vostri amici e i vostri colleghi a schierarsi. Così potremo aiutare il mondo a cambiare”.

Foto: Lapresse