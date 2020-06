F1, Lewis Hamilton: “Sarà la stagione più difficile della storia”

L’emergenza Covid-19 ha messo in seria crisi la stagione di F1. Molti gran premi sono stati cancellati e in alcuni circiuti si correrà per due volte consecutive. Il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton ha parlato, in un’intervista riportata da Marca, di quanto sarà complicato affrontare questa stagione che il britannico definisce la più difficile della storia.

“Ci stiamo preparando nel migliore dei modi per quella che sarà la stagione più difficile che la F1 abbia mai conosciuto a causa dei tempi difficili che stiamo affrontando e dei cambiamenti che dobbiamo apportare per correre“.

Loading...

Loading...

Il pilota britannico ha voluto ringraziare i suoi numerosissimi fan che sono stati al suo fianco in questo momento di grande difficoltà: “Vorrei ringraziare tutti loro per i messaggi positivi, ci hanno davvero aiutato negli ultimi due mesi, sia per il team che personalmente“.

In chiusura della sua intervista Lewis Hamilton ha parlato di quanto sarà complesso correre in circuiti senza pubblico: “Ci mancherà durante le gare. Passare davanti a tribune vuote non sarà motivante, ci sentiremo soli. Ma terremo sempre a mente che sono a casa per sostenerci. Incrocio le dita e resto positivo“.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse