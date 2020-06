MotoGp, Jorge Lorenzo: “Se la Ducati mi chiamasse per vincere il Mondiale ci andrei”

Jorge Lorenzo ha concesso una lunga intervista a Marca nella quale ha parlato della sua carriera e della possibilità di tornare in sella a una Ducati. Il pilota spagnolo non esclude la possibilità di rimettersi in gioco in MotoGp ma solo a condizione che il progetto sia vincente.

“Per ora, sono molto felice, posso fare cose che non ho fatto. -sottolinea Lorenzo – Se la chiamata arriverà per vincere il Mondiale, ascolterei e studierei. Se avessi questa possibilità, lo farei. A 33 anni, credo ancora che con gli strumenti giusti potrei vincere. Per ora, quella chiamata non è arrivata. Ci sono solo due opzioni: Yamaha, che sembra aver trovato tutti e quattro i piloti, e Ducati. Se ciò non dovesse accadere, sarei molto. Vorrei continuare con Yamaha, fare il lavoro che non siamo stati in grado di eseguire con i coronavirus con i test“.

Loading...

Loading...

Lorenzo sul suo ritiro dalle gare ha spiegato: “Mio padre è stato molto esigente. Fin da bambino mi ha dato disciplina e sempre: lavoro, lavoro e lavoro. Sempre con un cronometro. Non è facile. Ho avuto lesioni, rischi la tua vita che puoi prendere se sei un vincente. Valentino, Dani, Marc o io lo facciamo perché vinciamo. Ma quando lo fai per 15 anni non ne vale la pena. Non quando sei stato campione del mondo per cinque volte. Quando hai l’opportunità di goderti la vita, senza doverti alzare alle 7, la tentazione è molto alta. Se sei competitivo, ne vale la pena. In caso contrario, è meglio iniziare un’altra vita“.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo