F1, Lewis Hamilton risponde ad Ecclestone sul razzismo: “Triste leggere certe parole, mancanza di educazione ed ignoranza”

L’argomento in questi giorni è tra i più trattati. Il problema del razzismo continua ad essere noto in tutto il mondo e va ad incidere anche sullo sport. Parole al veleno quelle di Bernie Ecclestone, ex direttore della F1, che ha parlato di “neri più razzisti dei bianchi” riferendosi chiaramente al campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

È arrivata, su Instagram, la pronta risposta del britannico della Mercedes, partendo con “Dannazione, non so nemmeno da che parte cominciare”. Poi il fenomeno nativo di Stevenage ha contrattaccato: “È molto triste e deludente leggere certe parole. Bernie è ormai fuori dalla F1, appartiene a una vecchia generazione, ma è proprio questo il problema. La mancanza di educazione e l’ignoranza dimostrano quanto siamo lontani dal creare una società più giusta. Continuerò a usare la mia voce per rappresentare coloro che non hanno la possibilità di parlare o che non hanno una chance nel nostro sport e nel mondo”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse