F1, Kimi Raikkonen: “Sarà un calendario molto serrato e ogni chance andrà sfruttata”

Il conto alla rovescia sta per terminare e il primo round del Mondiale 2020 di F1 si avvicina. Sul circuito del Red Bull Ring (Austria) il Circus andrà in scena dopo una lunga pausa causata dalla pandemia. Gli organizzatori sono stati costretti a rivoluzionare l’intero calendario e quindi l’apertura vi sarà sulla pista austriaca.

L’Alfa Romeo, da questo punto di vista, spera di iniziare con il piglio giusto il campionato 2020. Il team italo-svizzero, l’anno scorso ha sofferto una seconda parte di stagione un po’ problematica e le aspettative del finlandese Kimi Raikkonen e di Antonio Giovinazzi sono ben diverse. In questo periodo di sto, Kimi ha dichiarato di aver sfruttato il maggior tempo a propria disposizione per stare vicino alla propria famiglia e godersi gli affetti.

“Sarà un po’ strano tornare a correre in queste condizioni, ma sono sicuro che una volta in macchina non ci concentreremo sulle restrizioni. Il nostro obiettivo sarà quello di fare del nostro meglio. La pausa è stata l’occasione per trascorrere del tempo con la mia famiglia, ma ora dobbiamo pensare al lavoro. Con tutte queste gare in così poco tempo, dovremo sfruttare al massimo ogni evento e conquistare punti ogni volta che ne avremo la possibilità. E’ difficile dire a che punto siano gli altri, ma lo scopriremo presto”, le parole di Raikkonen, che ricorda opportunamente come gli appuntamenti in calendario siano tutti rigorosamente a porte chiuse, dovendo rispettare un protocollo particolare.

