Eurolega basket 2020-2021: calendario partite Olimpia Milano, date, programma

E’ stato appena rilasciato il calendario della stagione 2020-2021 dell’Eurolega di basket: sono 18 le squadre ai nastri di partenza della regular season, che scatterà ad inizio ottobre e terminerà ad inizio aprile. Come nella stagione conclusa in maniera anticipata a causa dell’emergenza sanitaria, l’Olimpia Milano esordirà il 2 ottobre in casa del Bayern Monaco, per poi giocare la prima in casa una settimana dopo contro il Villeurbanne, mentre la chiusura avverrà il 9 aprile in casa contro l’Anadolu Efes.

CALENDARIO EUROLEGA OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 2020-2021

1a giornata (2 ottobre 2020, ore 20:30) Bayern Monaco-Olimpia Milano

2a giornata (9 ottobre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne

3a giornata (14 ottobre 2020, ore 20:00) Olympiacos Pireo-Olimpia Milano

4a giornata (16 ottobre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Real Madrid

5a giornata (22 ottobre 2020, ore 19:00) Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano

6a giornata (30 ottobre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Alba Berlino

7a giornata (6 novembre 2020, ore 21:00) Valencia Basket-Olimpia Milano

8a giornata (13 novembre 2020, ore 18:00) Khimki Mosca-Olimpia Milano

9a giornata (18 novembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Stella Rossa

10a giornata (20 novembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

11a giornata (26 novembre 2020, ore 20:05) Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

12a giornata (3 dicembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Panathinaikos

13a giornata (11 dicembre 2020, ore 21:00) Barcellona-Olimpia Milano

14a giornata (15 dicembre 2020, ore 19:45) Fenerbahce-Olimpia Milano

15a giornata (17 dicembre 2020, ore 19:45) Anadolu Efes-Olimpia Milano

16a giornata (23 dicembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Baskonia

17a giornata (30 dicembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-CSKA Mosca

18a giornata (8 gennaio 2021, ore 21:00) Real Madrid-Olimpia Milano

19a giornata (12 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Valencia Basket

20a giornata (14 gennaio 2021, ore 20:00) Alba Berlino-Olimpia Milano

21a giornata (21 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Bayern Monaco

22a giornata (26 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Olympiacos Pireo

23a giornata (28 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo

24a giornata (5 febbraio 2021, ore 20:45) ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

25a giornata (18 febbraio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

26a giornata (25 febbraio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Khimki Mosca

27a giornata (3 marzo 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Fenerbahce

28a giornata (5 marzo 2021, ore 19:00) Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

29a giornata (11 marzo 2021, ore 18:00) CSKA Mosca-Olimpia Milano

30a giornata (19 marzo 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Barcellona

31a giornata (26 marzo 2021, ore 21:00) Baskonia-Olimpia Milano

32a giornata (30 marzo 2021, ore 19:00) Stella Rossa-Olimpia Milano

33a giornata (1 aprile 2021,ore 20:00) Panathinaikos-Olimpia Milano

34a giornata (9 aprile 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Anadolu Efes

Credit: Ciamillo