Equitazione, terzo Emilio Bicocchi in Francia nella prima competizione dopo il lockdown

Lentamente riparte anche l’equitazione: nel primo GP Internazionale dopo il lockdown con atleti azzurri al via, il CSI4* di St.Tropez-Grimaud in Francia, su un percorso con ostacoli da 1.55 metri, il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi su Evita SG Z ha centrato il terzo posto al jump-off con un netto in 26″60.

La vittoria per l’azzurro è sfuggita davvero per un soffio: a centrare il primo posto è stato il neerlandese Maikel van der Vleuten, che su Dana Blue ha chiuso il barrage in 26″00, mentre alla piazza d’onore ha concluso il belga Jos Verlooy su Igor, che ha beffato l’azzurro facendo segnare il crono di 26″57. Undicesimo al jump-off il carabiniere Roberto Previtali su Viceversa de la Roque, con il tempo di 28″76.

Loading...

Loading...

Nel CSI2* di St Tropez-Grimaud, in Francia, su un percorso con ostacoli da 1.45 metri, il miglior italiano è stato il caporal maggiore Alberto Zorzi su Clarina, nono al barrage con un netto in 35″13. Infine nella giornata d’apertura il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni ha vinto in due categorie del CSI4*, una 145 a tempo con Quidich de La Chavee ed una 140 a due fasi con Diplomat.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco LPS