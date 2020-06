Ciclismo, svelato il programma di Greg Van Avermaet: Strade Bianche e Milano-Sanremo prima del Tour de France

Greg Van Avermaet svela il proprio programma per il restart della stagione ciclistica dopo il lungo stop per la pandemia di coronavirus. Il corridore belga, uomo di punta della CCC, aveva già anticipato che avrebbe svolto una preparazione mirata per il Tour de France, appuntamento a cui partecipa con grande regolarità e al quale ha avuto anche l’onore di indossare la maglia gialla per otto giorni nel 2018.

Il trentacinquenne nato a Lokeren si allenerà in altura a Livigno dal 14 al 30 luglio. L’Italia è al centro del piano di Van Avermaet, che ha scelto di partecipare sia alle Strade Bianche (1 agosto) che alla Milano-Sanremo (8 agosto). In seguito il belga prenderà parte al Giro di Vallonia, in programma tra il 16 e il 19 agosto, con l’obiettivo di limare ulteriormente la condizione in vista del Tour de France, che scatterà il 29 agosto da Nizza. Non è stato ancora svelato, invece, il programma di Van Avermaet per la parte di stagione successiva alla Grande Boucle: probabile la sua presenza alla prova in linea ai Mondiali di Martigny (27 settembre), prima di focalizzarsi sulle Classiche. Si prevede infatti un mese di ottobre particolarmente intenso per il corridore della CCC, che presumibilmente concluderà la propria stagione il 25 ottobre con la Parigi-Roubaix.

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo