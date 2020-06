Ciclismo, quattro anni di squalifica per Kanstantsin Siutsou: il corridore bielorusso fu trovato positivo all’Epo nel 2018

Carriera finita: è questo il responso dell’UCI in merito al caso di positività al doping del corridore bielorusso Kanstantsin Siutsou. Quattro anni di squalifica sono stati comminati dal tribunale antidoping della Federazione Internazionale nei confronti del ciclista dell’Est, trovato positivo il 31 luglio del 2018 (in un controllo a sorpresa) all’Epo. Siutsou, in quel periodo compagno di squadra di Vincenzo Nibali alla Bahrain Merida, fu sospeso con effetto immediato dalla squadra.

Classe 1982, iridato tra gli Under23 nel 2004, il bielorusso si è aggiudicato una tappa nel Giro d’Italia del 2009, giungendo nella top-10 (nono) della Corsa Rosa di due stagioni fa. Tra le vittorie ottenute, opportuno considerare i centri in una tappa del Giro del Trentino e di Croazia. Una sentenza che, come detto, pone fine alla sua attività agonistica, di fatto però già da due stagioni interrotta vista l’impossibilità a tornare in sella.

Foto: LaPresse