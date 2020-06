Ciclismo, la Vini Zabù-KTM ufficializza l’arrivo del velocista marchigiano Riccardo Stacchiotti

Il velocista marchigiano Riccardo Stacchiotti è l’ultimo ingaggio portato a termine dalla Vini Zabù-KTM per questa ripresa della stagione 2020. Classe 1991, Stacchiotti proviene dalla Giotti Vittoria-Palomar, squadra con la quale è stato capace di imporsi in due occasioni nella scorsa stagione al Giro di Sicilia e al Sibiu Cycling Tour; ed è proprio dalla corsa a tappe rumena che ripartirà il 23 luglio alla ripresa delle competizioni da parte del team.

“Quello di Stacchiotti era un ingaggio definito da tempo – spiega il team manager Angelo Citracca – ma la sospensione delle corse dovuta al Covid 19 ha chiaramente posticipato il tutto. Crediamo molto in Riccardo, che va ad occupare un tassello mancante nel nostro team e siamo sicuri che saprà farsi valere”.

Dal canto suo il nuovo innesto del team Vini Zabù-KTM si mostra desideroso di ricominciare: “Dopo la mancata nascita del team ungherese con cui avevo un contratto per questa stagione, ho attraversato un periodo particolarmente difficile, ma non ho mai perso la speranza – commenta Stacchiotti, che era rimasto senza squadra dopo la fumata nera e l’illusione del progetto a livello Professional dell’ungherese EPowers Factory Racing – Sono motivato e fiducioso di poter essere competitivo fin da subito. Grazie ad Angelo Citracca e a tutta la Vini Zabù-KTM per la fiducia, ci vediamo presto sulla strada”.

Foto: Comunicato stampa Vini Zabù-KTM