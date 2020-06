Ciclismo, Mikel Landa: “Sono all’apice della carriera: mi sento più maturo sia fisicamente sia mentalmente”

Mikel Landa guarda con grande positività alla ripartenza della stagione di ciclismo. Lo spagnolo, che ha compiuto trent’anni a dicembre, crede di essere entrato nel momento topico della propria carriera, ritenendosi più maturo fisicamente e mentalmente e sentendosi più forte di sempre.

Nei suoi trascorsi (Astana, Team Sky e Movistar) Landa è stato sempre costretto a dividere la leadership con altri grandi nomi e spesso ha dovuto sacrificare i propri obiettivi personali in nome dell’interesse del team. Ora, invece, alla Bahrain McLaren, sarà lui il grande protagonista e avrà il pieno supporto di tutta la squadra. Intervistato dal canale spagnolo Teledeporte, Landa ha mostrato grande ottimismo: “La verità è che mi sento più maturo, fisicamente e mentalmente. Ogni stagione che passa mi sento più forte e trovo più facile trovare la forma fisica e mantenerla. Mi piace essere in questo nuovo team che mi sta dando una grande opportunità e sì, credo di essere nel miglior momento della carriera“.

Landa è recentemente arrivato nelle Alpi francesi per esplorare alcuni dei punti chiave del Tour de France, riprogrammato nel periodo che va dal 29 agosto al 20 settembre. La prossima settimana si sposterà ad Andorra, dove avrà l’opportunità di allenarsi in alta quota e di conoscere meglio alcuni dei nuovi compagni: “Sono nuovo qui ed è importante conoscere il gruppo prima di ogni corsa. Molti contrattempi possono sorgere durante le gare e quando hai fiducia nei tuoi compagni tutto è più facile, perciò sarà importante passare due settimane con loro”.

Mentre il ciclismo è rimasto fermo a causa della pandemia di coronavirus, la stabilità della Bahrain McLaren è stata messa in dubbio, ma il basco dice che i corridori hanno ricevuto rassicurazioni in merito al prossimo anno: “Ci hanno garantito che la squadra continuerà a gareggiare anche l’anno prossimo. Il team è esistito prima della McLaren ed esisterà anche in futuro”.

Foto: LaPresse