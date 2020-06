Ciclismo, Julian Alaphilippe prova le salite del Tour de France dopo una ricognizione del Giro delle Fiandre

Jullian Alaphilippe si prepara in vista della ripresa della stagione e, a quanto pare, non sta lasciando davvero nulla al caso. Il francese, infatti, dopo aver svolto una ricognizione sul percorso del Giro delle Fiandre, ha deciso di spostarti sulle Alpi, per provare alcune delle salite più importanti che saranno protagoniste del Tour de France che scatterà a fine agosto.

il ventottenne della Deceuninck-QuickStep sta quindi preparando nel migliore dei modi i sue due grandi obiettivi di questo 2020. Nel mese di aprile era pronto per il suo primo Giro delle Fiandre. La pandemia, quindi, non ha cambiato i suoi piani e la corsa belga rimarrà comunque nel suo calendario che, com’è ben noto, sarà anticipato dalla Grand Boucle.

Il nativo di Saint-Amand-Montrond ha raggiunto i suoi compagni di squadra Dries Devenyns e Bob Jungels per dare uno sguardo più accurato alla tappa numero 17 del Tour del Franche che scatterà da Grenoble e presenterà salite come il Col de la Madeleine e il Col de la Loze (mai attraversato nella storia) che, a quanto pare, potrebbe davvero fare la differenza. “Ho svolto un giorno di lavoro importante – spiega Alaphilippe sul suo profilo Twitter – Posso assicurarvi che il Col de la Loze nel finale sarà un vero inferno”.

La conferma della difficoltà della salita arriva dal direttore della corsa a tappe transalpina, Christin Prudhomme: “Solo un grande campione sarà in grado di domare il Col de la Loze. Gli ultimi sette chilometri presentano pendenze superiori al 20%, dopo i primi quindici nei quali si arriverà a Meribel”. Non va dimenticato anche il Col de la Madeleine che è lungo 17.1 chilometri con una pendenza media dell’8.4%. Il 16 settembre vivremo una tappa forse decisiva per l’intero Tour de France. Julian Alaphilippe sta lavorando con estrema attenzione su ogni particolare della Grand Boucle. Dopo avere sfiorato il successo nel 2019, il francese vuole tentare ancora il “colpaccio”. I rivali sono avvertiti.

Foto: Lapresse