Ciclismo: gli Europei 2020 saranno a Plouay. “Manca solo la conferma dalle autorità”

Dopo la conferma arrivata per i Mondiali in terra Svizzera, va ad aggiungersi un altro tassello per la stagione del ciclismo internazionale. Sembra ormai certo infatti che gli Europei su strada del 2020, in principio programmati in Trentino, saranno in quel di Plouay. Ancora da definire alcuni tasselli, ma è tutto pronto per mettere in palio la maglia di campione continentale in terra francese, nel periodo tra lunedì 24 e venerdì 28 agosto.

Il commento del segretario generale dell’Unione Ciclistica Europea (UEC) Enrico Della Casa a OuestFrance: “Sia la cronometro che la gara in linea hanno due percorsi molto interessanti. La prova contro il tempo si svolgerà su un circuito di 24 chilometri; gli élite poi si daranno battaglia su un impegnativo circuito di 13,650 chilometri, per un totale di 178,7 chilometri”.

Manca solo la conferma: “Dal punto di vista logistico e organizzativo siamo pronti. Ora aspettiamo il via libera delle autorità. Non possiamo ancora essere in grado di confermare al 100 per cento lo svolgimento degli Europei, ma c’è molto ottimismo in tutto il Continente. Basti pensare al fatto che sono appena stati confermati i Campionati mondiali in Svizzera”.

