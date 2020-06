Ciclismo, Geraint Thomas: “Ognuno avrà la sua opportunità al Tour de France. Dispiacerebbe la partenza di Froome”

Sta facendo molto discutere la presenza di tre capitani al via del Tour de France 2020 per il Team INEOS. Oltre al campione uscente Egan Bernal saranno schierati dallo squadrone britannico anche il quattro volte vincitore Chris Froome ed il detentore del titolo del 2018 Geraint Thomas. Proprio il gallese, in un’intervista alla BBC, ha voluto ribadire che non ci sono troppi problemi nell’affrontare la corsa con tre punte e che sarà la meritocrazia a decidere.

Le sue parole: “Per me è sempre lo stesso, provare ad arrivare al Tour nella miglior forma possibile e, se uno dei ragazzi sta meglio di me, aiutarlo, è il lavoro per cui siamo lì. Lo stesso vale al contrario. Sarà la strada a decidere. Penso che ognuno avrà la sua giusta opportunità, perché penso che ognuno possa avere una brutta giornata e ciò non significa che il suo Tour è improvvisamente finito. Abbiamo corso più volte il Tour con più capitani. Forse non è il miglior esempio, ma la prima volta è stata con Wiggins e Froome nel 2012 e sarebbe potuta andare meglio. Poi però abbiamo sempre fatto ciò che serviva e siamo sempre stati professionali. Sono fiducioso che questo possa continuare“.

Loading...

Loading...

Su una possibile partenza di Froome verso la Israel Cycling Academy: “Sì, in un certo senso colpisce anche me indirettamente e mi dispiacerebbe. Allo stesso tempo però non è che non dorma la notte perché ci pensi. Sono stato un suo compagno di squadra dal 2008, quindi ovviamente sarebbe bello continuare ad esserlo. Lavoriamo bene insieme, siamo onesti l’uno con l’altro, a volte brutalmente onesti. Ciò che sarà sarà, e sarà lui a decidere del suo futuro. Io mi preoccupo soltanto di scalare la prossima salita il più velocemente possibile“.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Radu Razvan Shutterstock