Ciclismo: domani i Campionati sloveni a cronometro. Primoz Roglic favorito

Domenica scorsa, in salita, è andata in scena la prima vera sfida post lockdown per il ciclismo internazionale. A sfidarsi, nella prova in linea, per il titolo sloveno sono stati i più attesi: Primoz Roglic è riuscito a prevalere di poco sul giovane rivale Tadej Pogacar. Domani la rivincita, su un campo però più che favorevole al corridore della Jumbo-Visma: in programma c’è infatti il Campionato sloveno a cronometro.

Una corsa aperta anche a partecipanti esterni, ma che vedrà assegnare ovviamente la maglia da indossare per tutto l’anno al primo corridore sloveno al traguardo. Roglic, vincitore nel 2016, lancia la sfida al giovane rivale della UAE Emirates, che è detentore del titolo. Terzo incomodo sarà l’atleta della Bahrain-McLaren Jan Tratnik. Da segnalare la presenza anche di Alessandro De Marchi, corridore della CCC, che si testerà in vista della ripresa del calendario.

Loading...

Loading...

Slovenian ITTs startlist. Roglic will start at 13.52 pic.twitter.com/zr2IvlLTZw — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 27, 2020

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo