Ciclismo, Chris Froome verso la permanenza al Team Ineos: non lascerà la corazzata a metà stagione

Chris Froome dovrebbe restare al Team Ineos per tutto il 2020. Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di un addio a stagione in corso da parte del britannico, desideroso di correre il Tour de France da capitano unico senza condividere il ruolo col colombiano Egan Bernal (detentore del trofeo) e col connazionale Geraint Thomas. Il keniano bianco era stato avvicinato alla Israel Start-Up Nation ma, stando a una fonte molto vicina al corridore e la cui voce è stata rilanciata da Cyclingnews, il quattro volte vincitore della Grande Boucle non si muoverà dalla corazzata britannica.

Il 35enne sarà dunque al via in terra transalpina il prossimo 29 agosto con i colori rossoneri e cercherà di vincere il Tour de France per la quinta volta in carriera, impresa molto complicata vista la concorrenza interna e la durezza di un percorso estremamente esigente. Bisogna sempre ricordare che Chris Froome è reduce dal bruttissimo incidente occorsogli al Giro del Delfinato 2019, sua ultima vera apparizione in gruppo prima del periodo di recupero e della sosta forzata per la pandemia. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Foto: Lapresse