Ciclismo, Campionati Nazionali 2020: in Slovenia Pogacar batte Roglic a cronometro

La rivincita è servita: in Slovenia, dopo il successo di Primoz Roglic nella prova in linea, oggi nella prova a cronometro dei Campionati Nazionali 2020 ad imporsi è stato Tadej Pogacar. L’alfiere della UAE Emirates ha coperto i 15.6 km andando a precedere Primoz Roglic (Jumbo Visma) e Jan Polanc (UAE Emirates).

Il 21enne ha vinto in 31’10″48, battendo il rivale per appena 8″: i due hanno fatto il vuoto, tanto che il terzo classificato, Jan Polanc, compagno di squadra del nuovo campione nazionale, è giunto sul podio distanziato di 1’46”. La scorsa settimana nella prova in linea Roglic aveva superato di misura Pogacar.

Così Pogacar all’ANSA: “È davvero entusiasmante riuscire a vincere dopo il secondo posto della scorsa settimana. Conoscevo molto bene il percorso, lo abbiamo studiato meticolosamente allenandoci su queste strade molte volte durante la settimana. Anche Polanc ha dimostrato di essere in forma: sono contento che abbia centrato il bronzo dato che, nella prova in linea, aveva lavorato tantissimo per me. Essere in due sul podio è un fantastico risultato per la squadra“.

