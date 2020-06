Tour de l’Ain 2020: annunciate le squadre partecipanti. Al via dodici sodalizi World Tour

In data odierna sono state annunciate le squadre che parteciperanno al Tour de l’Ain 2020, in programma tra venerdì 7 e domenica 9 agosto. La nuova collocazione in calendario, che la pone poco distante dal Tour de France, ha reso la corsa francese più appetibile per i team e, difatti, al via saranno presenti dodici sodalizi World Tour, oltre a sei team Professional, quattro Continental e le selezioni Under 23 di Svizzera e Germania. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le squadre partecipanti.

TOUR DE L’AIN 2020: LE SQUADRE PARTECIPANTI

WORLD TOUR

AG2R La Mondiale

CCC

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

Groupama-FDJ

Ineos

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Team Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Team Emirates

Loading...

Loading...

PROFESSIONAL

Arkéa-Samsic

B&B Hotels-Vital Concept

Circus-Wanty Gobert

Nippo-Delko One Provence

Sport Vlaanderen-Baloise

Total Direct Energie

CONTINENTAL

St Michel-Auber93

Hagens Berman Axeon

Kometa-Xstra

Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole



NAZIONALI

Germania U23

Svizzera U23

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse