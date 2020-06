Calendario Serie A, orari prossimo turno: programma 26-28 giugno, tv, streaming, palinsesto DAZN e Sky

Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di rimettersi gli scarpini e tornare in campo. Sarà sempre così per i calciatori in questo periodo così particolare post pandemia. Il 28° turno di Serie A incombe e le squadre non potranno concedersi pause.

Si torna sul rettangolo verde il 26 giugno alle ore 21.45 con la sfida dell’Allian Stadium tra Juventus e Lecce. I bianconeri, sulla carta, non dovrebbero aver problemi contro i salentini, reduci dal pesante ko interno contro il Milan. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri hanno grandi motivazioni, desiderosi di riconfermarsi primi in classifica e di gestire i quattro punti di vantaggio in graduatoria sulla Lazio. Biancocelesti che, dopo essere stati sconfitti a Bergamo dall’Atalanta, giocheranno il 27 giugno a Roma (ore 21.45) contro la Fiorentina e non sarà un impegno semplice per i ragazzi di Simone Inzaghi. A precedere però il confronto di Roma ci saranno Brescia-Genoa (ore 17.15) e Cagliari-Torino (ore 19.30).

A completare la 28ma giornata, decisamente interessante la sfida delle 17.15 del 28 giugno tra Milan e Roma: a San Siro la formazione di Stefano Pioli vanno a caccia di conferme dopo i tre punti conquistati nella trasferta in terra salentina. Dal canto loro, i giallorossi, vittoriosi all’Olimpico contro la Sampdoria, non vorranno cedere il passo. A seguire (ore 19.30) i seguenti match: Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Hellas Verona, Napoli-SPAL e Udinese-Atalanta. Indubbiamente, saranno da osservare con attenzione le partite dei partenopei e degli orobici, decisamente in forma in questa ripresa calcistica, ricordando le vittorie dei campani nella Finale di Coppa Italia contro la Juve e in campionato contro l’Hellas, al pari dei due successi consecutivi della Dea nelle ultime due apparizioni in Serie A. Alle ore 21.45, sul campo del Tardini Parma e l’Inter si affronteranno, con i nerazzurri motivati a riprendere il filo del discorso interrotto, dopo un pari inatteso al Meazza (3-3) contro il Sassuolo.

PROGRAMMA SERIE A (26-28 GIUGNO)

28° turno

Venerdì 26 giugno

ore 21.45 Juventus-Lecce – Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky)

Sabato 28 giugno

ore 17.15 Brescia-Genoa Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky)

ore 19.30 Cagliari-Torino Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky)

ore 21.45 Lazio-Fiorentina (diretta streaming su DAZN e su DAZN1)

Domenica 29 giugno

ore 17.15 Milan-Roma (diretta streaming su DAZN e su DAZN1)

ore 19.30 Napoli-SPAL Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky) e Sky Calcio 2 (canale 252 della piattaforma Sky)

ore 19.30 Sampdoria-Bologna Sky Calcio 5 (canale 255 della piattaforma Sky)

ore 19.30 Sassuolo-Verona (diretta streaming su DAZN e su DAZN1)

ore 19.30 Udinese-Atalanta Sky Calcio 3 (canale 253 della piattaforma Sky)

ore 21.45 Parma-Inter (canale 202 della piattaforma Sky) e Sky Calcio 5 (canale 255 della piattaforma Sky)

COME VEDERE I MATCH DI SERIE A (26-28 GIUGNO) IN TV

La 28ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport e da DAZN, nella spartizione già indicata, ricordando che nel caso della piattaforma Sky sarà attivo il servizio Sky Go in streaming. In alternativa, sempre attraverso un abbonamento, si potrebbe optare per la piattaforma Now TV.

