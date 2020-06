Calcio, Serie A 2020: Brescia-Genoa 2-2 nella gara pomeridiana della 28ma giornata

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 28ma giornata. Il match delle ore 17.15 tra Brescia e Genoa si è concluso con un pareggio col punteggio di 2-2. Doppio vantaggio bresciano, grazie ai gol in avvio di Donarumma al 10′ e di Semprini al 13′. Il Genoa pareggia con due rigori: al 38′ accorcia Falque, al 70′ pareggia Pinamonti.

Nel primo tempo il Brescia trova in tre minuti l’uno-due che potrebbe indirizzare la gara: al 10′ Donnarumma raccoglie l’assist di Sabelli e dall’interno dell’area trafigge il portiere avversario, mentre al 13′ Bjarnason fornisce a Semprini la palla da spingere dentro per marcare il 2-0. Il Genoa non si perde d’animo e prime del riposo accorcia: al 38′ fallo di Papetti e Iago Falque dal dischetto batte Joronen.

Nella ripresa il Genoa spinge alla ricerca del pari ed al 57′ Pinamonti sfiora il gol. Al 70′ però Dessena commette fallo di mani in area ed il Genoa beneficia di un secondo penalty: sul dischetto si presenta Pinamonti che non perdona e fa 2-2. L’ultimo sussulto è di Sanabria, che al minuto 82 chiama al grande intervento Joronen, il quale salva il risultato.

Foto: LaPresse