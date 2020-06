Calcio, Premier League 2020: il Chelsea supera 2-1 il Manchester City e regala il titolo al Liverpool. Vincono Arsenal e Burnley 

Il Chelsea batte 2-1 il Manchester City regalando il titolo al Liverpool. E’ stata una partita aperta e spettacolare, ricca di emozioni e colpi di scena. A rompere l’equilibrio il contropiede da manuale di Christian Pulisic che al 37′ ha sfruttato un errore marchiano di Benjamin Mendy. Il difensore dei Citizens ha perso palla ingenuamente a centrocampo, con il fantasista statunitense che si è involato da solo e ha infilato nell’angolino basso Ederson.

A riportare in parità le sorti del match un grandissimo gol di Kevin De Bruyne che ha messo all’incrocio dei pali una punizione dai venticinque metri. Al 77′ la svolta della partita, Azpilicueta mette dentro una meravigliosa palla per Abraham, il tocco dell’attaccante è sporco e il portiere del City riesce a deviare, Pulisic prova a ribadire in rete da pochi passi ma Fernandinho lo ferma con la mano, il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro che giustamente fischia rigore ed espelle il brasiliano. Dagli undici metri Willian è implacabile. Con questa vittoria del Chelsea, il Liverpool diventa matematicamente campione dopo trent’anni.

Ad aprire la giornata la vittoria del Burnley sul Watford per 1-0. Ai ragazzi di Dyche è bastato il bellissimo gol di Jay Rodriguez al 73′. L’attaccante è stato bravissimo a lanciarsi in tuffo e a deviare di testa la pennellata dalla sinistra di Dwight McNeil. Il Burnley con il trionfo di oggi è di fatto salvo, in piena lotta invece la squadra di Nigel Pearson.

L’Arsenal ha ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive sul campo del Southampton. Ad aprire le marcature al 20′ Eddie Nketiah che ha approfittato di un regalo macroscopico del portiere McCarthy che di fatto gli ha tirato la palla sul corpo, per il giovane attaccante dei Gunners è stato troppo facile mettere dentro a porta vuota. A chiudere la contesa, all’86’ minuto, Joe Willock che è stato il più lesto a ribadire in rete una respinta incerta dell’estremo difensore del Southampton.

Foto: LaPresse