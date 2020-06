Calcio, Liga Spagnola: l’Eibar vince di misura contro il Valencia. Il Betis ritrova il successo con l’Espanyol

Si sono da poco concluse le ultime due partite della 31ma giornata di Liga Spagnola. Nel primo match di giornata decisivo l’incredibile autogol di Geoffry Kondogbia al 18′ che ha regalato il successo all’Eibar sul Valencia. Il centrocampista ex inter ha deviato maldestramente nella propria porta un pallone giunto in area direttamente da calcio d’angolo.

Nonostante il tentativo di reazione, i ragazzi di Celades non sono stati capaci di pervenire al pareggio. Con il risultato di oggi la squadra di Mendilibar fa un importante balzo in avanti nella lotta per la salvezza. Al momento, infatti, l’Eibar conserva 6 punti di vantaggio sul Maiorca terzultimo. Nonostante la sconfitta il Valencia rimane a una lunghezza dal Real Sociedad che occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione in Europa League.

Il Betis ritrova la vittoria, dopo due sconfitte consecutive, contro il fanalino di coda Espanyol. Decisivo il gran colpo di testa di Marc Bartra sul calcio d’angolo di Sergio Canales. I ragazzi di Trujillo con i 3 punti conquistati oggi sono di fatto salvi, anche se prima della pausa per l’emergenza Covid-19 i Biancoverdi sognavano un posto in Europa. Disperata, invece, la situazione della squadra di Abelardo ultima in classifica con 8 punti di ritardo dall’Eibar che oggi occupa il quartultimo posto.

Risultati 31ma giornata Liga

Eibar-Valencia 1-0

Betis-Espanyol 1-0



