Calcio: è morto Pierino Prati. Leggenda della Milan, della Roma e della Nazionale

Dopo Mario Corso, il mondo del calcio piange un’altra pesante scomparsa: quella di Pierino Prati. L’ex attaccante è infatti deceduto qualche ora fa, all’età di 73 anni, a causa di una malattia che si portava dietro da tempo.

“La peste“, com’era soprannominato per via della sua vivacità e pericolosità nell’area di rigore avversaria, è stata una leggenda di Milan e Roma contribuendo, con la maglia azzurra (14 presenze e 7 gol totali) alla vittoria dell’Europeo 1968; che ad oggi rimane l’unico vinto dall’Italia.

Loading...

Loading...

Con i rossoneri si è tolto grandissime soddisfazioni venendo imbeccato in molteplici occasioni dagli assist di Gianni Rivera: complessivamente per lui sono stati 143 i gettoni di presenza, conditi da 72 reti (1967-1973) fra cui le tre messe a segno nella finale di Champions League del 1969 vinta per 4-1 contro l’Ajax di Crujif.

Dal 1973 al 1977 ha invece vestito i colori giallorossi mettendo insieme 82 apparizioni e 28 segnature, prima di trasferirsi alla Fiorentina e al Savona dove, nel 1981, ha posto fine alla sua carriera agonistica. Da allenatore poi ha intrapreso avventure sulle panchine lombarde di Lecco, Solbiatese, Bellinzago e Pro Patria.

Il suo palmares complessivo annovera 1 scudetto (’68), 2 Coppa Italia (’72-’73), 2 Coppa delle Coppe (’68-’73), 1 Coppa dei Campioni (69′), 1 Coppa Intercontinentale (70′), a cui aggiungere un titolo da capocannoniere della Serie A (’68).

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Wikipedia