Cagliari-Torino: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Si torna in campo per la 28^ giornata di Serie A. Tra le varie partite in programma c’è Cagliari-Torino. I padroni di casa si presentano alla gara in decima piazza e si preparano per strappare ai piemontesi altri tre importanti punti. La situazione in campionato è molto più complessa per il Torino che arriva in Sardegna come quart’ultimo. Un risultato positivo sarebbe fondamentale per la formazione di Longo, pronta ad evitare la zona retrocessione.

Di seguito ecco l’elenco completo con gli orari e la programmazione televisiva della partita che si svolgerà sabato 27 giugno a partire dalle 19.30. Inoltre sono indicate le possibili formazioni per questa manifestazione. Il Cagliari sembra puntare su un 3-5-2, mentre il Torino potrebbe privilegiare il 3-4-1-2. L’incontro è in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249) e Sky Calcio 1 (canale 251).Inoltre citiamo anche p SkyGo, per la diretta streaming.

Loading...

Loading...

CAGLIARI-TORINO: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 27 GIUGNO:

19.30 Cagliari-Torino

COME VEDERE TORINO-UDINESE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Calcio 1 (251).

SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO:

Cagliari (3-5-2):Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro

Torino (3-4-1-2): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi, Berenguer, Zaza, Belotti

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse