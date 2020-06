Brescia-Genoa in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Dopo la partita di ieri sera fra Juventus e Lecce, la Serie A 2019-2020 prosegue in questo sabato con la seconda parte del programma della della ventottesima giornata, che si aprirà alle ore 17.15 allo stadio Rigamonti con il match fra Brescia e Genoa. Andiamo a presentare il duello, soffermandoci anche sulle piattaforme sulle quali sarà visibile in tv e streaming.

E’ uno scontro decisivo in ottica salvezza, inutile girarci intorno: i tre punti pesano come non mai. Se i lombardi, ultimi in classifica a 17 punti ma capaci di impattare sull’ 1-1 nell’ultimo turno in casa della Fiorentina, riuscissero a vincere potrebbero allora ancora cercare di alimentare in qualche modo le loro speranze di permanenza nella categoria, altrimenti inizierebbero progressivamente ad alzare bandiera bianca.

Discorso diverso per i liguri, usciti malconci dall’1-4 interno subito per mano del Parma. Gli uomini di Nicola, nonostante il fragoroso ko, occupano attualmente il terzultimo posto in coabitazione con il Lecce (25 punti) e qualora dovessero imporsi a domicilio potrebbero compiere un importanze balzo in avanti che potrebbe consentirgli persino di agganciare l’Udinese in quindicesima piazza.

Staremo a vedere chi la spunterà: il pareggio serve a poco a entrambe.

La partita tra Brescia e Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BRESCIA-GENOA IN TV OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 27 giugno

Ore 17.15: Juventus – Lecce

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

BRESCIA-GENOA : PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Destro, Iago Falque.

Foto: LaPresse