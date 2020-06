Boxe, Mondiali Youth rinviati dal 2020 al 2021 in Polonia

Ancora un rinvio per il mondo del pugilato internazionale. I Mondiali Youth, infatti, sono stati rinviati al 2021, con le nuove date già stabilite: 10-24 aprile, in Polonia. Avrebbero dovuto tenersi dal 2 al 9 novembre sempre nello stesso Paese, e precisamente a Kielce. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di rinvii che ha coinvolto il mondo dei guantoni. Al 2021, infatti, sono stati spostati anche i tornei di qualificazione alle Olimpiadi, in considerazione del rinvio dell’evento principale. Rinviati anche molti tornei di zona europea, con la sospensione dei campionati continentali EUBC giovanili almeno fino al prossimo agosto. Nel frattempo, le varie selezioni nazionali continuano a essere chiamate per numerosi training camp di vario genere.

Foto: Shutterstock