Beach volley, le Nazionali azzurre proseguiranno il loro lavoro anche la prossima settimana

Proseguono le attività della Nazionale italiana di beach volley, che continua a lavorare sia con gli uomini che con le donne, già al lavoro in questi giorni, a partire da lunedì 22 giugno. Oggi termina la prima parte del lavoro per Arianna Barboni, Dalila Varrassi, Claudia Scampoli, Chiara They e Margherita Bianchin, che domani avranno un giorno di riposo.

Le cinque si ritroveranno però già a partire da lunedì 29 giugno e proseguiranno il lavoro fino a sabato 4 luglio agli ordini del tecnico federale Fabrizio Magi. Il tecnico Terenzio Feroleto è al lavoro con Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth fino al 30 giugno, ma le due proseguiranno con un altro raduno da mercoledì 1 fino a sabato 4 luglio, senza soluzione di continuità.

Per quel che riguarda la Nazionale maschile, invece, Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono già al lavoro con il tecnico Matteo Varnier, in un raduno scattato lunedì 22 giugno che terminerà venerdì 3 luglio.

Foto: FIVB