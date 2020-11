Beach volley, Daniele Lupo e Paolo Nicolai tornano al lavoro a Formia

Soltanto un paio di giorni di pausa per Daniele Lupo e Paolo Nicolai: i due azzurri del beach volley, dopo un primo raduno dal 4 al 6 novembre, sono tornati al lavoro al CPO di Formia, dove hanno ripreso a lavorare lunedì 9 e proseguiranno fino a venerdì 13 novembre.

Gli atleti dell’Aeronautica Militare proseguono la preparazione agli ordini del tecnico federale Matteo Varnier: va ricordato che i vicecampioni olimpici in carica, nello scorso mese di settembre, dopo lo stop per l’emergenza sanitaria hanno conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Jurmala, in Lettonia.

A Formia si sono allenate fino a sabato scorso anche le azzurre del Club Italia Margherita Tega (ASD Conero Planet Volley Team) e Valentina Gottardi (Scuola di Pallavolo Anderlini), che hanno lavorato agli ordini del tecnico federale Caterina De Marinis sin dal 26 ottobre.

Foto: FIVB