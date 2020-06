Basket, UFFICIALE: Gigi Datome all’Olimpia Milano, torna in Italia a sette anni dalle cinque stagioni alla Virtus Roma

Gigi Datome all’Olimpia Milano: la lunghissima rincorsa è diventata realtà. Il club biancorosso ha infatti appena annunciato l’ingaggio del sardo, proveniente da cinque stagioni al Fenerbahce in cui ha avuto la gioia di poter vincere l’Eurolega nella stagione 2016-2017. Il contratto tra il giocatore e la squadra di coach Ettore Messina è triennale.

Per il capitano azzurro è il ritorno in Italia dopo sette anni, con il quarto club tricolore della sua vita dopo gli esordi a Siena, i due anni a Scafati e i cinque alla Virtus Roma. Proprio l’esperienza capitolina è quella cui Datome è più legato, per gli allenatori che hanno creduto in lui e per ciò che egli stesso ha fatto per la Virtus: nella stagione 2012-2013 si ridusse lo stipendio pur di rimanere nella Capitale, accendendo una luce poi sfociata in un mare chiamato finale scudetto nella stagione 2012-2013, tra l’entusiasmo ritrovato di una città.

Proprio quella stagione, da MVP della Serie A, lo ha portato in NBA, per una stagione e mezza difficile con i Detroit Pistons e un’ultima parte, nel 2015, con i Boston Celtics, dove ha potuto realmente dimostrare di avere il talento e le capacità per giocare anche al di là dell’oceano. Poi il ritorno in Europa, come perno tra i più importanti del progetto di Zeljko Obradovic al Fenerbahce, insieme a un altro che poi in NBA ci è andato: Nicolò Melli, arrivato a Istanbul nel 2017. Per un breve periodo, nella celebrata città turca si è creata una sorta di colonia italiana tra i club maschile e femminile, dal momento che c’erano nello stesso momento Datome, Melli, Giorgia Sottana, Cecilia Zandalasini e Maurizio Gherardini (storico GM di Treviso, poi vicepresidente dei Toronto Raptors e nello staff degli Oklahoma City Thunder).

Queste le prime parole di Datome da giocatore milanese: “Sono davvero felice di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera in una società storica e ambiziosa come l’Olimpia Milano“.

Credit: Ciamillo