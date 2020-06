Basket, Serie A: Luis Scola sempre più vicino a Varese con il mirino puntato verso la quinta Olimpiade

Sarebbe ormai molto vicina la firma di Luis Scola per giocare con la maglia di Varese quella che sarebbe quasi certamente la sua ultima stagione agonistica della carriera a livello di club. A 40 anni, il cestista argentino ha comunicato di non voler giocare l’Eurolega per gestire meglio il suo fisico in vista del vero grande obiettivo della prossima annata: l’Olimpiade di Tokyo. Scola si è guadagnato insieme ai compagni la qualificazione per i Giochi grazie al secondo posto nell’ultimo Mondiale e sembra intenzionato a chiudere la sua avventura nel mondo del basket giocato proprio in Giappone con la maglia della sua Nazionale.

L’obiettivo del lungo nativo di Buenos Aires è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Tokyo, la prossima estate, perciò potrebbe decidere di accasarsi a Varese per non cambiare casa (attualmente vive a Milano con la moglie ed i quattro figli) e per giocare in una squadra priva di impegni legati alle coppe europee. Scola avrebbe già rifiutato le offerte di Trieste e Fortitudo Bologna, mentre sembra davvero ad un passo l’accordo con il club lombardo. Il Generale, dopo una stagione (non completa a causa del Covid) all’Olimpia Milano, rimarrà così quasi certamente in Italia anche l’anno prossimo.

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo