Atletica, Meeting Rieti 2020: programma, orari, tv, i partecipanti già sicuri

Sabato 4 luglio andrà in scena la Fastweb Cup 2020, seconda edizione di questa competizione di atletica leggera in programma allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Si ritorna a tutti gli effetti in pista anche in Italia dopo alcuni eventi nelle ultime due settimane, si preannuncia grande spettacolo nella località laziale per un appuntamento assolutamente da non perdere.

Il “Meeting di Rieti” prevede infatti la presenza di Filippo Tortu, pronto per il debutto stagionale: il primatista italiano dei 100 metri (9.99 due anni fa) tornerà a cimentarsi in una pista a lui particolarmente gradita visto che lo scorso anno sfrecciò in uno strepitoso 9.97 anche se caratterizzato da un forte vento a favore (+2.4 m/s). Non ci sarà soltanto il velocista brianzolo ma, tra i partecipanti già confermati, spicca Davide Re che si dovrebbe cimentare sui 200 metri (distanza dunque dimezzata per il primatista nazionale del giro completo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del Meeting di Rieti – Fastweb Cup 2020.

MEETING DI RIETI – FASTWEB CUP 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 4 LUGLIO:

Il programma dettagliato e gli orari devono ancora essere comunicati ufficialmente.

COME SEGUIRE IL MEETING DI RIETI 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING:

Non si sa ancora ufficialmente se l’evento avrà una copertura televisiva e/o in streaming.

MEETING DI RIETI – FASTWEB CUP 2020: PARTECIPANTI CONFERMATI

Sicuramente vedremo all’opera Filippo Tortu e Davide Re. Il resto della lista dei partecipanti deve ancora essere comunicato.

Foto: FIDAL/Colombo