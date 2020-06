Atletica, Filippo Tortu: “Voglio battere il crono di Lemaitre, il più veloce sprinter bianco”

A Rai Sport ha parlato Filippo Tortu: lo sprinter azzurro ha fatto il punto della situazione in vista del 2021, anno delle Olimpiadi di Tokyo, dove vorrebbe realisticamente arrivare in finale, con il sogno di poter centrare il podio. Altro obiettivo è quello di battere il crono di Lemaitre, 9″92.

Così Tortu parlando del futuro: “Io ho due obiettivi: uno è un sogno, vincere una medaglia olimpica, l’altro invece è realistico, andare in finale ai Giochi. Con il rinvio di Tokyo avrò più tempo per farmi trovare preparato. Voglio migliorare il mio tempo e scendere sotto a 9″92. Non so se a breve o nel lungo periodo, ma ci voglio arrivare. Perché è il crono di Christophe Lemaitre, il più veloce sprinter bianco“.

L’azzurro spiega come ha vissuto il lockdown: “Questo strano periodo mi ha permesso di ritornare ai valori dell’atletica che ricordavo da bambino. Quella delle cose semplici, delle corse fra gli alberi quando con la scuola ci aprivano i cancelli del parco del nostro paese per farci muovere, quella delle piste di provincia raggiunte in auto, con i familiari al seguito, la gara, gli amici ai cancelli o sui gradoni, e via, si ritornava a casa. Non mi lamento, mi piace come vivo adesso, ma dopo questi ultimi anni emozionanti con aerei, conferenze stampe, gare, ancora aerei, questo periodo mi ha anche fatto bene“.

Foto: LaPresse