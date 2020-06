Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per il raduno di Innsbruck

Nuovo raduno dopo l’emergenza sanitaria per la Nazionale senior dell’arrampicata sportiva: per lavorare ad Innsbruck, in Austria, il DS Daniele Crespi ha deciso di convocare, oltre ai dieci atleti che compongono le Nazionali senior ed A, ben 23 atleti della Nazionale B. Il raduno si svolgerà da martedì 7 a venerdì 10 luglio.

I CONVOCATI DELLA NAZIONALE SENIOR

Ludovico Fossali – G.S. Esercito

Michael Piccolruaz – G.S. Fiamme Oro

Laura Rogora – G.S. Fiamme Oro

I CONVOCATI DELLA NAZIONALE A

Filip Schenk – G.S. Fiamme Oro

Gabriele Moroni – Kundalini a.s.d e p.s.

Camilla Moroni – Kadoinkatena a.s.d.

Giorgia Tesio – G.S. Esercito

Stefano Ghisolfi – G.S. Fiamme Oro

Marcello Bombardi – G.S. Esercito

Gian Luca Zodda – G.S. Fiamme Oro

I CONVOCATI DELLA NAZIONALE B

Matteo Baschieri Sport Promotion

Pietro Biagini KadoinKatena

Elias Iagnemma Monkey’s Garage

Matteo Manzoni Koren

David Piccolruaz AVS Merano

Stefan Scarperi AVS St Pauls

Camilla Bendazzoli El Maneton

Anna Borella Adrenaline

Miriam Fogu Arrampicata Libera

Giulia Medici Vertigine 1996

Martina Zanetti Arco Climbing

Stefano Carnati Ragni di Lecco

Giovanni Placci Carchidio Strocchi

Francesco Vettorata G.S. Fiamme Oro

Silvia Cassol ASD Climband

Claudia Ghisolfi G.S. Fiamme Oro

Sara Morandini New Rock Brescia

Scolaris Ilaria Maria S.A.S.P.

Alessandro Cingari Uisproma Work in Progress

Alessandro Boulos Venezia Verticale

Leonardo Gontero G.S. Esercito

Alessandro Santoni G.S. Esercito

Francesca Vasi Istrice Ravenna

Foto: Federclimb