Andy Murray su Novak Djokovic: “Deve dare l’esempio. Questa una brutta immagine per il tennis”

La situazione per il tennis internazionale è tutt’altro che tranquilla dopo i vari casi di positività che arrivano dall’Adria Tour, torneo di esibizione organizzato da Novak Djokovic. Il numero uno al mondo è nella bufera, attaccato da tifosi, carta stampata e, soprattutto, anche colleghi. Anche Andy Murray ha voluto esprimere il suo giudizio in un’intervista riportata da Livetennis.

Le parole dello scozzese: “Onestamente, spero che non sia una cosa troppo seria. Serbia e Croazia erano paesi che stavano superando la pandemia in modo relativamente agevole e ora le cose potrebbero peggiorare. Ma si sapeva che non appena i paesi aprivano le frontiere e la gente cominciava ad uscire di casa, questo genere di cose poteva accadere. Penso che tutti possiamo imparare da questa lezione”.

Prosegue: “Abbiamo un ottimo rapporto, ma questo non va bene ed è una brutta immagine per il tennis. Quando ci troviamo in una situazione come questa è importante che i migliori tennisti come Novak diano l’esempio e mostrino a tutti coloro che lo seguono quanto sia serio e importante questo problema”.

Infine, sul suo stato di forma (in questi giorni sarà in campo al ‘Battle of the Brits’, torneo di esibizione): “Giocare le partite per me è importante, soprattutto in dei giorni consecutivi e di fronte a giocatori di qualità. E qui avrò questa opportunità. Voglio vedere come reagisce la mia anca a questi incontri e se riuscirò ad arrivare alla fine della settimana senza dolore, sarà già una vittoria”.

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com